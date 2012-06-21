Вчені заявили про те, що чим частіше люди розв'язують кросворди або інші «словесні головоломки», тим повільніше в них проходить старіння мозку. Свої висновки дослідники представили на міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера.
Онлайн-дослідження, проведене вченими, охопило понад 17 тисяч здорових людей у віці від 50 років. Крім питань про частоту розв'язування кросвордів та інших подібних головоломок вчені використовували тестову онлайн-систему CogTrack для оцінки ключових показників когнітивної діяльності – уваги, пам'яті, мислення.
Добровольців автори знайшли серед учасників довготривалого онлайн-дослідження PROTECT, в рамках якого вчені стежать за життям і станом більш ніж 22 тисяч жителів Великобританії віком від 50 до 96 років. За підтримки Асоціації Альцгеймера проект триває вже понад 10 років, і учасники його щорічно проходять тестування, що дозволяє вченим оцінити динаміку їхнього стану, в тому числі і розвиток деменції. За словами вчених, частота рішення словесних головоломок і швидкість виконання дев'яти ключових когнітивних тестів демонструють чітку позитивну кореляцію. У тих добровольців, хто віддає перевагу таким видам відпочинку, показники в цілому краще, і чим більше вони захоплюються кросвордами, тим це помітніше.