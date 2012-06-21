У переддень Всесвітнього Дня донора голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко вп’яте став донором. Цього разу він здав кров задля порятунку двох діток — Владислава Кур’яти з Гощі та Давида Острійчука зі Здолбунова.
До благодійної акції в обласній станції переливання крові долучилися перший заступник голови облради Олександр Корнійчук, обласні та міські депутати, рятувальники. Усі донори передали свої продуктові пайки для потреб обласної дитячої лікарні.
Олексій Муляренко відзначив, що й надалі в тому числі особистим прикладом популяризуватиме цю благородну справу. Загалом на Рівненщині налічується 2,5 тисячі почесних донорів, з них 9 — заслужені.