Процедура здачі крові буде спрощена і впорядкована завдяки можливостям інформаційно-комунікаційної системи донорства крові «єКров». Відтепер на неї покладено функції, пов’язані з донорством крові та її компонентів. Це значить, що адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові та її компонентів будуть функціонально автоматизовані. Про це повідомляє Урядовий портал.

До складу системи «єКров» входитимуть функціональні модулі та реєстри, що дозволять узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу.

«Гарантування безпеки і якості донорської крові та компонентів крові – євроінтеграційні зобов’язання України. Можливості системи дозволять мати своєчасну і достовірну інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси крові на національному та регіональному рівнях», – зазначила заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич.

У взаємодії з електронною системою охорони здоров’я система «єКров» забезпечуватиме облік і контроль донорства крові та компонентів крові.

У складі системи «єКров» функціонуватиме кілька публічних реєстрів, які, зокрема, розробляються на платформі «Дія.Engine».

Окрім цього, постановою передбачено й створення реєстру ліцензій, який буде переданий для ведення та виконання функцій, пов’язаних із ліцензуванням та здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері донорства крові та компонентів крові Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Нагадаємо, посиленовідповідальність у сфері донорства крові та компонентів крові.