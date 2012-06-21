Напередодні початку нового політичного сезону за традицією відбулося засідання круглого столу щодо пріоритетних завдань Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин на період роботи 9-ї сесії ВРУ 8-го скликання. Окрім депутатів – членів аграрного комітету, у роботі круглого столу також взяли участь заступник міністра аграрної політики і продовольства Віктор Шеремета, голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, а також представники аграрної спільноти.
Зокрема, голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун привернув увагу депутатів аграрного комітету до важливості вирішення логістичного колапсу в Україні, пов’язаного з відсутністю вагонів-зерновозів і перекриттям залізничних станцій, а також перешкоджанням руху великогабаритної техніки у розпал польових робіт. Крім того, він закликав аграрний комітет створити робочу групу щодо детінізації вітчизняного аграрного ринку. Також очільник ВАР звернувся до депутатів із закликом звернутися до президента Петра Порошенка по відповідь, чому досі не підписаний законопроект №7403-д щодо скасування «соєвих правок», який був прийнятий Верховною Радою ще 22 травня 2018 року.
«До 1 вересня, коли сумнозвісні «соєві правки» вступлять в силу, залишилось кілька днів. Ніхто не розуміє, яка буде ціна на сою. В деяких областях, особливо в західній Україні: Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, соя є бюджетоутворюючою культурою. Тому є пропозиція від комітету звернутись до Президента з вимогою якомога скоріше підписати законопроект №7403-д», – зазначив Андрій Дикун, повідомляє прес-служба ВАР.
Іншими важливими темами, які порушувалися у ході круглого столу, стали законопроекти про молоко та молоковмісні продукти, розвиток кооперації та зменшення ставки ПДВ на продукти харчування. Також йшлося про земельну реформу та недосконалість цьогорічної системи державної підтримки аграрної галузі. За словами заступника голови ВАР Дениса Марчука, «тепер очевидною стала неефективність діючої системи державної підтримки аграрної галузі, про що ВАР попереджала від самого початку. Якби влада одразу прислухалась до нас, негативних наслідків можна було б уникнути. Тому, коли відбуватиметься підготовка державного бюджету на 2019 рік, необхідно обов’язково провести обговорення з профільними асоціаціями».
На думку аграрної спільноти, заходи, на яких відбуватиметься обговорення державної політики з профільними асоціаціями та громадськістю, повинні проводитись якомога частіше.