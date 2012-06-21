102 роки тому біля невеликої залізничної станції «Крути» київські студенти, гімназисти, як сказав відомий поет, стали «муром, шанцем душ і тіл» за Україну проти більшовизму. Їхня вірність Україні перемогла смерть. На Тернопільщині, щоб віддати шану героїчним захисникам Крут, підготували чимало заходів, які відбуватимуться впродовж тижня. Розпочали із проведення пейнтбольного турніру. 120 тернопільських пластунів неподалік села Тустоголови у Зборівському районі організували молодіжний патріотичний табір «Пам’ятай про Крути-2020». Молодіжна міська рада Тернополя в День пам’яті Героїв Крут для тематичної акції з цієї нагоди обрала дворик історико-меморіального музею політичних в’язнів. Тут юнаки й дівчата помолилися за душі полеглих у бою під Крутами, запалили лампадки. Вони переглянули фільм «Крути 1918», а історик Володимир Бірчак запропонував лекцію-гутірку «Гібридна війна Росії проти України: Крути та Дебальцеве». Організували концерт патріотичної пісні. Тему бою біля станції «Крути» в історичному вимірі висвітлюють виставки в Державному архіві Тернопільської області та в обласному краєзнавчому музеї. Щоб віддати шану Героям-крутянам, у краї в багатьох навчальних закладах, бібліотеках, народних домах, будинках культури, музеях проведено тематичні вечори, уроки патріотизму, диспути та інші заходи.
УШАНУВАННЯ