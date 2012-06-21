Фото з сайту facebook.com/UkrainianTennisFederation

Українські тенісисти продовжили свою прописку у Першій групі Євро-Африканської зони. Цими вихідними чоловіча збірна країни з «сухим» рахунком 5:0 обіграла команду Ізраїлю  в матчі плей-оф. П’яте переможне очко здобув для нашої команди Ілля Марченко, який розгромив другу ракетку збірної  Ізраїлю Едана Лешема: — 6:1,  6:3.

Перед цим лідер українскої збірної Олександр Долгополов упевнено переграв  ізраїльтянина  Мора Буліса — 6:3, 6:2. А двома днями раніше Ілля Марченко переміг лідера команди суперників  Дуді Селу, а Олександр Долгополов — Едана Лешема. Святкували наші тенісисти і перемогу в парному розряді.

Сергієві  Стаховському  (на знімку) і Денисові  Молчанову, аби довести перевагу знадобилося п’ять сетів.

Жеребкування Кубка Девіса- 2018 відбудеться 20 вересня.  