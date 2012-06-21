Українські тенісисти продовжили свою прописку у Першій групі Євро-Африканської зони. Цими вихідними чоловіча збірна країни з «сухим» рахунком 5:0 обіграла команду Ізраїлю в матчі плей-оф. П’яте переможне очко здобув для нашої команди Ілля Марченко, який розгромив другу ракетку збірної Ізраїлю Едана Лешема: — 6:1, 6:3.
Перед цим лідер українскої збірної Олександр Долгополов упевнено переграв ізраїльтянина Мора Буліса — 6:3, 6:2. А двома днями раніше Ілля Марченко переміг лідера команди суперників Дуді Селу, а Олександр Долгополов — Едана Лешема. Святкували наші тенісисти і перемогу в парному розряді.
Сергієві Стаховському (на знімку) і Денисові Молчанову, аби довести перевагу знадобилося п’ять сетів.
Жеребкування Кубка Девіса- 2018 відбудеться 20 вересня.