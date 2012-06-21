Автобус із космічним дизайном створили умільці одного з підприємств на базі серійної туристичної моделі ATAMAN А096 виробництва ПАТ «Черкаський автобус». У його основі — абсолютно нове шасі Isuzu із пневмогальмами та двигуном потужністю 190 кінських сил. У салоні базової моделі 35 комфортабельних крісел. Зовні автобус схожий на космічний корабель. Його коліс не видно. Здається, що машина летить у повітрі. Вікна схожі на ілюмінатори космічного літака, позаду машини конструктори розмістили своєрідні турбіни.
Дах автобуса виконано у найкращих традиціях світового космічного кораблебудування. Увечері окремі елементи кузова підсвічуються.
В автомобілебудуванні космічним дизайном активно захоплювалися в США ще в 1950-ті роки. Хто б міг подумати, що про нього згадають і застосують на новому туристичному автобусі українського виробництва. До речі, цілком виправдано, адже нова машина призначена для дитячих екскурсій.