При проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК) може виникнути багато запитань, на які у разі потреби зможуть відповісти оператори «гарячих ліній». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19. Оператори «гарячої лінії» Міністерства охорони здоров’я України цілодобово нададуть відповіді на питання:

Щодо проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:

як саме буде проходити ВЛК;

медичне обслуговування у цивільних закладах;

якими мають бути ваші дії щодо проходження реабілітації.

Щодо проходження МСЕК:

коли потрібно проходити МСЕК;

ваші дії при проходженні МСЕК;

які документи потрібні при проходженні МСЕК.

Також на «гарячій лінії» ви можете отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей.

Якщо вам потрібна підтримка у питаннях отримання направлення на лікування, проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, отримання соціальних гарантій, процедури оскарження рішень ВЛК та інших питань – звертайтеся на «гарячу лінію» Міністерства оборони України 0 800 500 442

