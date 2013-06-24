При проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК) може виникнути багато запитань, на які у разі потреби зможуть відповісти оператори «гарячих ліній». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Щоб отримати допомогу від фахівців в сфері охорони здоров'я, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19. Оператори «гарячої лінії» Міністерства охорони здоров’я України цілодобово нададуть відповіді на питання:
Щодо проходження ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я:
- як саме буде проходити ВЛК;
- медичне обслуговування у цивільних закладах;
- якими мають бути ваші дії щодо проходження реабілітації.
Щодо проходження МСЕК:
- коли потрібно проходити МСЕК;
- ваші дії при проходженні МСЕК;
- які документи потрібні при проходженні МСЕК.
Також на «гарячій лінії» ви можете отримати консультації медичних працівників різних спеціальностей.
Якщо вам потрібна підтримка у питаннях отримання направлення на лікування, проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, отримання соціальних гарантій, процедури оскарження рішень ВЛК та інших питань – звертайтеся на «гарячу лінію» Міністерства оборони України 0 800 500 442