Щоб допомогти людям перенести стресові події, в Херсонській та прилеглих областях працюють групи надавачів послуг із першої психологічної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.
Команди фахівців із психосоціальної підтримки, мобільні бригади психологів і гуманітарного реагування готові у будь-який момент надавати херсонцям низку психологічних сервісів.
Докладну інформацію про надавача послуг першої психологічної допомоги, а також види допомоги, регіон, контактну особу можна отримати, скориставшись таблицею за посиланням. Вся надана інформація актуалізована й оновлюється.
Таблиця підготовлена Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України спільно з Технічною робочою групою із ПЗПСП, яку очолюють World Health Organization (WHO) та International Medical Corps.