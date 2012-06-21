Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Миколаївській області запобігли протиправному експорту партії кукурудзи, оформленої з порушенням чинного законодавства. Під час слідчих дій за місцем розташування орендованих офісних та складських приміщень, на яких накопичували та зберігали партії кукурудзи, співробітники податкової міліції ДФС, працівники прокуратури Миколаївської області та південного регіонального управління Держприкордонслужби вилучили понад 1,2 тисячі тонн зерна. Орієнтовна вартість товару — 4,7 мільйона гривень. Також вилучено документи бухгалтерського обліку, що підтверджують накопичення, зберігання та подальший експорт кукурудзи через фіктивне підприємство.
Стосовно службових осіб підприємства відкрито кримінальне провадження. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводить подальші заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення протиправних дій під час експорту сільгосппродукції у зоні діяльності Миколаївської митниці.