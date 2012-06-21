Україна зробила достатньо, щоб заслужити на наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції, та хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом НАТО.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія - це "слон у кімнаті". З одного боку, ми чуємо заяви, що Росія не має права голосу у відносинах між Україною і НАТО, але водночас ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми маємо зважати на Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це. Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав Кулеба під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі в четвер.

Глава МЗС України зазначив, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО та забезпечити сумісність, збільшити довіру між союзниками та Україною.

"Ми готові продовжити і ми продовжимо, не лише через НАТО, а й з-за наших особистих інтересів безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у нашій євроатлантичній інтеграції", - наголосив він.