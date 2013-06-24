На минулому засіданні уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику олександру пушкіну, більшовицькому ватажкові миколі щорсу, а також іншим російським і радянським діячам. Відповідну постанову ініціювало та розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

«Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам’ятники», — наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Постанову Кабінету Міністрів ухвалено на вимогу законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.