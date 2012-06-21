У Британії було оприлюднено щорічний рейтинг європейських міст за доступністю культурного життя.

Експерти порівняли ціни на культурні продукти і послуги в 16 містах Європи, пише 34Travel. Як виявилося, найдешевше відвідувати концерти, музеї, галереї та вистави — у Празі.

Під час складання рейтингу враховувалася сумарна вартість квитків до опери, на балет, концерт класичної музики, до музею, до художньої галереї і об'єкта, що входить до групи пам'яток.

Прагу було визнано найдешевшим культурним напрямком у всій Європі. Що цікаво, в порівнянні з результатами минулорічного рейтингу, ціни тут знизилися майже на 26%. Квитки на шість зазначених вище культпоходів у сумі обійдуться жителю або гостю Праги приблизно в 100 євро. На другому місці опинилася Варшава, де пакет квитків на культурні заходи обійдеться в 102 євро. Третій рядок рейтингу посів Будапешт із сумою в 121 євро.

Увесь рейтинг міст Європи з найбільш доступним культурним життям виглядає так:

1. Прага — 100 євро

2. Варшава — 102 євро

3. Будапешт — 121 євро

4. Москва — 136 євро

5. Стокгольм — 190 євро

6. Берлін — 222 євро

7. Брюссель — 230 євро

8. Рим — 242 євро

9. Амстердам — 278 євро

10. Копенгаген — 282 євро 