Вчені заявили про те, що звичайну куркуму можна використовувати для створення наночастинок, які викликають масову загибель ракових клітин. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nanoscale.
Рак мозку найчастіше вражає дітей, а не дорослих. Тільки один з декількох підвидів цих пухлин, гліобластома є причиною 15% смертей від раку серед немовлят. Досі не було засобів, які могли б запобігти розвитку цих пухлин і при цьому не викликати масову загибель здорових клітин мозку. Відносно недавно вчені виявили, що таволга і деякі інші рослини містять в собі речовини, здатні пригнічувати цей рак.
Аналогічні частинки містяться і в куркумі. Проблема полягала в тому, що їх неможливо розчинити у воді. Це заважало їхньому використанню для боротьби з раком, оскільки їх неможливо доставити до пухлини і рівномірно розподілити по ній.
Тепер же дослідники знайшли спосіб вирішити цю проблему, приєднавши молекули куркумину до поверхні наночастинок з оксиду церію, здатних проникати всередину ракових клітин. Ці наночастинки відіграють двояку роль – вони не тільки доставляють куркумин всередину ракової пухлини, але й породжують велику кількість агресивних молекул усередині клітини, що ушкоджують ДНК і допомагають рослинним лікам боротися з раком.
Дві версії подібних наночастинок вчені ввели в культури ракових клітин мозку, частина з яких була вкрай агресивною і стійкою до дії радіотерапії, а інші – менш небезпечними різновидами раку.
Виявилося, що всі версії наночастинок з додаванням куркумину прискорювали загибель ракових клітин і гальмували ріст пухлини. Куркуминові частинки, за словами вчених, особливо добре діяли на ті підвиди нейробластоми, проти яких хіміотерапія та радіотерапія не працюють, убивши приблизно половину клітин за кілька годин і прискоривши їхню загибель на 170%.