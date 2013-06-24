Європейський Союз надає Україні найбільшу допомогу у протистоянні російській агресії і має зберігати єдність у таких зусиллях, тому що ставка у цій боротьбі — ключові європейські цінності. Про це у Брюсселі під час виступу перед послами Євросоюзу сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ. «Якщо Україна програє, і ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України», — зауважив Боррель. За його словами, перспектива членства, розвиток програм стійкої економічної та фінансової підтримки, військова допомога в межах Європейського фонду миру та від країн-членів на двосторонній основі, опрацювання гарантій безпеки на майбутнє — дуже важливі компоненти допомоги ЄС для України, особливо зараз, коли ситуація на фронті складна.

«Те, що неприйнятно для українців у вимірі людських втрат, дуже прийнятне для росіян у короткостроковій перспективі. Тож єдине рішення — продовжувати нашу допомогу для України та бути об’єднаними навколо цього питання, тому що ставка — наші ключові цінності», — додав Жозеп Боррель.