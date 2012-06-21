Росія повинна вивести свої сили з Донбасу, щоб миротворча місія ООН змогла розпочати роботу, водночас Україна має координувати свої дії з ООН.
Про це розповів спеціальний посланник президента США по Україні Курт Волкер у інтерв’ю Громадському.
Однак передусім сторони мають домовитися щодо мандату місії, визначитися з її чисельністю та складом, про це наразі й тривають перемовини. Зі слів Волкера, присутність місії має стати необхідним безпековим елементом, що дасть можливість перейти до політичних кроків, прописаних у мінських угодах.
«Неможливо перейти до інших речей, якщо безпекові питання не закриті», – сказав він. У разі, якщо місія таки буде створена, вона має бути спроможною виконувати три основних завдання.
«Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення та вільне пересування нею; моніторити зберігання важкого озброєння – так, щоб воно перебувало в одному місці і не розміщувалося ще десь. І третє – контролювати російсько-український кордон», – зазначив спецпосланець.
На думку Волкера, виконання зазначених умов перебуває виключно у площині політичної волі.
«Мінськ не виконується через брак політичної волі, який диктується відсутністю довіри. Ми сподіваємося створити цю політичну волю», – зазначив він.