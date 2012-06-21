Спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Мінські домовленості не діють – вони не принесли миру та повернення української території, яке було їхньою метою.
Про це йдеться в інтерв’ю Deutsche Welle.
«Я не бачу різниці між російським вторгненням і окупацією як Криму, так і Донбасу. Крім того, у випадку з Кримом, росіяни також заявили про анексію цієї території, не лише її окупацію, але і її привласнення. Я не думаю, що ми маємо сприймати або легітимізувати будь-які з цих дій», – заявив Курт Волкер.
Він також зазначив, що Мінські домовленості є основою для продовження санкцій. Доки Росія не виконуватиме Мінські угоди, доти санкції проти РФ будуть діяти.