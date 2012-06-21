Обряд «Водіння Куста», який зберігся в єдиному в Україні селі Сварицевичі Дубровицького району, став частиною нематеріальної культурної спадщини України. Це зафіксовано відповідним наказом Міністерства культури.
Щороку на свято Трійці в цьому поліському селі місцеві, як тут кажуть, «водять Куста». Обряд, до слова, перейшов у християнство з язичницьких часів (свого часу «УК» розповідав про нього детально й порушував питання збереження цієї унікальної спадщини).
Куст — це дівчина, яку на Трійцю прикрашають зеленню — кленовими гілками, калиною, співаючи обрядові пісні. Потому всі разом прямують на службу до церкви. А опісля — на могили рідних: клечають їх і голосять (теж за спеціальним обрядом). Молодь готує кусти — гурти дівчат, які йдуть від хати до хати з кустовими піснями.
У 1971 році народний родинний аматорський ансамбль Чудиновичів відродив цей обряд. До речі, днями він представляв Україну в соборі святого Володимира в Парижі на фестивалі «Поліфонія — колекція культурної спадщини, що зникає».
— У Сварицевичах щороку проходить обласний відкритий фестиваль народного мистецтва «Водіння Куста», мета якого — збереження багатовікової спадщини Полісся, звичаїв і традицій, — каже начальник управління культури і туризму Рівненської ОДА Ярослав Мельник. — Зацікавленість автентикою в суспільстві постійно зростає, тож поліський Куст не зникне, а прислужиться нащадкам.