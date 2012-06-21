Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад 760 тисяч гривень одержить родина переселенців, що проживає в Рівному. Гроші надійдуть від уряду для поліпшення житлових умов сім’ї.
«Кошти родина використає на купівлю квартири. Ця сім’я до нашого обласного центру переїхала зі Сходу країни. Її глава – учасник антитерористичної операції, захищав територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Внаслідок бойових дій отримав інвалідність», – повідомляє заступниця директора департаменту соцзахисту населення Рівненської ОДА Анна Закусілова.
Загалом із 2018 року п’ять сімей переселенців, члени яких брали участь в АТО/ООС, отримали від держави понад 3 мільйони гривень на поліпшення житлових умов.
Окрім того, родини переселенців отримують щомісячну грошову допомогу. Кошти спрямовують на покриття витрат на проживання. Призначається така допомога на 6 місяців. Після закінчення цього терміну потрібно знову звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та подати необхідні документи. Тобто, підтвердити свій статус, щоб отримувати кошти й надалі.
Особи, які хочуть отримати виплату вперше, можуть направити заяву з необхідними документами поштою до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.