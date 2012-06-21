Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Ключі від власних однокімнатних квартир отримають цими днями двоє рівненських сиріт: міськвиконком погодив розподіл житла для тих, хто перший у черзі.
Щоправда, ці сироти давно дорослі, їм по 30 років і мешкають вони в родичів чи опікунів. Адже в соціальному гуртожитку, який є у Рівному й має статус обласного комунального закладу, сироти можуть жити лише до 23 –х.
У Рівному ж діє спеціальна програма забезпечення житлом сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Там у черзі сьогодні – 174 особи. Торік коштом міського бюджету придбали житло для чотирьох, цього року теж запланували купівлю чотирьох квартир. Перші дві вже придбали.