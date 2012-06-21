Учасник бойових дій Андрій Михалець зустрів Новий рік у новій квартирі. В самісінький переддень 2017-го йому вручили ключі від помешкання в центрі Рокитного, що на Рівненщині.
…Щойно війна прийшла на нашу землю, як іще зовсім юного Андрія з невеличкого поліського села Мушня призвали до війська. Не роздумував і хвилини — треба боронити Батьківщину. На жаль, там, на передовій, він втратив стопу, але не віру в нашу перемогу. І в державу та людей, які поруч.
«То неправда, що Рівненське Полісся тільки те й робить, що копає бурштин, — каже голова Рокитнівської райдержадміністрації Микола Кушнір. — Ось такі у нас скромні, але взірцеві захисники. Попереду в 21-річного Андрія — мирне життя, створення власної сім’ї у просторій квартирі, яка йому сподобалася».
Придбали її за кошти, що надійшли в межах державної програми «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО». Не вірилося, що в цей складний час наша держава знайде ресурс і на квартири для захисників. Але це так. Тож місцева влада обіцяє і надалі робити все, щоб поліпшити життя тих, хто боронить Україну.
Разом із головою райдержадміністрації в гості до Андрія завітав благочинний району, який освятив помешкання. До речі, нещодавно 15,5 мільйона гривень надійшли на банківські спецрахунки для закупівлі житла сім’ям загиблих військовослужбовців та інвалідам АТО Рівненщини. Їх використають на придбання 22 квартир. Так вирішила комісія при облдержадміністрації. Отож це новосілля перше, але не останнє в 2017-му.