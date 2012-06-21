Життя стрімко розвивається. Україна впевнено інтегрується в європейську сім’ю. І ці кроки нашої держави досить успішні. Лише з 11 червня 2017 року понад 100 тисяч українців скористалися правом безвізового в'їзду на територію Європейського Союзу.

У наших громадян розширюються можливості спілкування, бізнесу, міжнародної співпраці, обміну досвіду з жителями Європи та усього світу. Створено нові залізничні шляхи, що поєднують міста України зі столицями провідних європейських держав. Подорожі в межах нашої країни стають зручнішими, комфортнішими та швидшими.

З'являються нові технології, що раніше вважалися фантастикою. Технічний прогрес спрощує наше життя, робить його більш сучасним і комфортним. І ми не стоїмо на місці – пропонуємо нову сучасну послугу, що дає змогу купувати квитки на потяг чи автобус онлайн. Саме в такий спосіб, можете спланувати подорож і придбати квитки не відриваючись від роботи чи нагальних справ, заощадите час для спілкування з родиною, отримаєте квиток онлайн, витративши на це лише кілька хвилин.

Україно, настав час змін!

Ви вже чули? Замовити квитки онлайн дуже легко. Ми зробили все, щоб ви не витрачали час на очікування в довгих чергах, вже немає необхідності їхати до залізничних кас через усе місто. Достатньо лише зайти на сайт proizd.ua і виконати кілька простих кроків:

1. Визначтеся з місцем відправлення та зі станцією прибуття. Лише почніть набирати назву міста і оберіть потрібне із запропонованого переліку.

2. Зазначте на календарі необхідну вам дату поїздки і натисніть на кнопку «ЗНАЙТИ КВИТОК».

3. Серед переліку поїздів та маршрутів оберіть найбільш комфортний для вас за розкладом та ціною, зручне місце. Квиток вже майже у вас у кишені.

4. Заповніть свої персональні дані для купівлі квитка.

5. Оплатіть придбаний проїзний документ банківською карткою.

6. Збережіть або одразу роздрукуйте квитки.

7. Насолоджуйтеся поїздкою!

Не хвилюйтесь, якщо вам терміново необхідно придбати квиток на потяг або спланувати подорож, а під рукою немає стаціонарного комп'ютера. Вам не знадобиться ні комп'ютер, ні ноутбук, щоб купити квитки онлайн на сайті. Зручний простий інтерфейс сторінки сайту робить замовлення легким через планшет або мобільний телефон. Мобільний інтернет і п’ять хвилин – і ви вже щасливий власник квитка на потяг до ваших мрій.

Сервіс із турботою про користувачів

Інтернет-ресурс proizd.ua створено, щоб зробити життя користувачів сучасним та зручним. Ми пропонуємо ще більше можливостей для бізнесу та відпочинку, адже охочі зможуть знайти, де купити квитки, не виходячи з дому чи офісу, що значно економить час для важливих термінових справ. Ми завжди ідемо в ногу з часом і надаємо на сайті всі напрямки і маршрути у будь-які куточки України.

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Вдалої покупки та щасливої подорожі!