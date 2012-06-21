Італійський лоукостер запустить рейси з Києва і львова з жовтня і грудня Авіакомпанія Ernest Airlines з жовтня починає виконання рейсів із Києва до Неаполя й Бергамо та зі Львова до Неаполя, Венеції і Бергамо.
Про це повідомляє avianews.com.
Рейси Київ-Неаполь будуть виконуватися з 9 грудня, Київ-Бергамо – з 4 грудня, Львів-Бергамо – з 20 жовтня, Львів-Венеція та Львів-Неаполь –з 8 грудня.
Вартість квитка в один бік стартує від 50 євро, у вартість квитка входить ручна поклажа до
Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines з вересня 2017 року відкриває рейси до Мілана з Міжнародного аеропорту Львів.