У Києві до кінця поточного року висадять рекордну кількість квітів — 13 мільйонів, а 10 мільйонів — вже висаджено. Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київзеленбуд», передає УНН.
«Важливим завданням для нас є збільшення висадження багаторічних рослин і створення злакових клумб. Цього року такі клумби створили у Голосіївському та Оболонському районах. І це лише початок — далі вони будуть сформовані у всьому місті. Вже триває створення злакової клумби у Дніпровському районі. Суттєва перевага декоративних злакових клумб — їхня невибагливість у догляді: вони чудово переносять як рясний полив і тінь, так і спеку, відкриті сонячні ділянки та засуху, практично не піддаються хворобам і не вражаються шкідниками, а самі злаки легко уживаються з іншими рослинами», — зазначає генеральний директор комунального об’єднання Михайло Наконечний.
Зазначається, що більшість квітів, які висаджують у Києві, вирощено у 13 парниково-оранжерейних господарствах районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.