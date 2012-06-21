Вища іспанська футбольна ліга подала до суду на десятьох фанатів «Райо Вальєкано», які протестували проти трансферу форварда «Бетіса» Романа Зозулі у клуб. Про це написав сайт організації.
«Спершу президент Ла Ліги Хав’єр Тебас говорив, що керівництво ліги планує судитися із 17 фанатами, які висловлювали обурення переходом українця. Тепер це число скорочено до 10 осіб, проте воно не остаточне й у будь-який момент до позову можуть долучити інших осіб, дії яких зафіксовано та розцінюють їх як образливі», — йдеться у публікації.
Вісім осіб, проти яких подано позов, брали участь в акції проти Романа Зозулі на його першому тренуванні у складі «Райо» 1 лютого: вони розгорнули біля тренувального поля банер і вигукували образливі слова на адресу українця. Ще двоє дали прес-конференцію 5 лютого, представившись учасниками фанатського руху, пише sportarena.com.
На підтримку нашого співвітчизника виступив міністр закордонних справ Павло Клімкін, який заявив про провокацію проти українського футболіста. «Такі провокації будуть і далі — ми це добре розуміємо — з боку Росії. Намагатимемось не допускати їх. А Романові допомагатимемо не тільки політично, а й емоційно», — сказав глава МЗС на брифінгу в четвер.
За словами Павла Клімкіна, українські дипломати намагаються обговорити проблеми футболіста не лише з іспанськими політиками, а й із керівництвом футбольних клубів і представниками фанатських рухів.
Як відомо, Роман Зозуля 31 січня перейшов із клубу «Бетіс» до іспанського «Райо Вальєкано» на правах оренди, але змушений був через день повернутися. Фанати «Райо» (ультралівого спрямування) звинуватили його в нацизмі. Приводом стала футболка з тризубом, у якій гравець прилетів до Іспанії ще торік улітку. Ультрас агресивно вимагали, щоб клуб не підписував гравця. Зозулю підтримали іспанська ліга, «Бетіс», ФФУ. «Райо Вальєкано» запропонував йому повернутися і гарантував безпеку, однак українець відмовився через постійні акції протесту і погрози фанатів «Райо».
Нині Роман продовжує тренування з «Бетісом», однак як складеться його подальша кар’єра гравця, достеменно не відомо.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»