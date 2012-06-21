Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Залізничні ворота Харкова, попри ремонти, оптимізацію, точкові фінансові вливання продовжують скрипіти, не виконуючи в повному обсязі тих завдань і функцій щодо прибутковості, комфорту, зручностей для різних категорій пасажирів, які сподівалася держава. Так, вокзал станції «Харків-пасажирський» через недозавантаженість, незадіяність до робочого процесу значних площ приносить всього лише 50 мільйонів гривень на рік, а тамтешній готель «Експрес», попри вигідне розташування у центрі міста, взагалі не функціонує.
На цьому наголошував під час спілкування з журналістами у Харкові міністр інфраструктури Владислав Криклій, який повідомив про намір відомства передати в концесію згадані об’єкти.
Згідно з прийнятим місяць тому Законом України №155-IX, який визначає правові, фінансові та організаційні засади реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії, з метою модернізації інфраструктури та підвищення якості суспільно значущих послуг інвестор, за словами міністра, візьме на себе зобов’язання вкладати в інфраструктуру, створити на станції сервісні та торговельні зони, повноцінно працюючий готельний комплекс, що принесе прибуток. І десь вже за півтора року, висловив сподівання Владислав Криклій, можна буде вочевидь пересвідчитися як це працює і як повинно працювати.