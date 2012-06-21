Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Ладижинській ТЕС завершився капітальний ремонт енергоблоку №1 та проведено реконструкцію електрофільтру. Завдяки цьому потужність енергоблоку зросла у півтора раза, а кількість викидів в атмосферу зменшилися у 3,7 рази. У проект інвестовано понад 148 мільйонів гривень. Роботи тривали 6 місяців. За цей час була оновлено турбіну енергоблоку, димоходи, запалювальні апарати. У результаті пемонту потужність зросла з 190 МВт до 280 МВт, що дає можливість станції виробляти більше електроенергії в енергосистему України. Важливою особливістю реконструкції електрофільтру стало часткове фінансування робіт за рахунок раніше сплаченого компанією екологічного податку.
Так з обласного бюджету та бюджету міста Ладижина на перший етап реконструкції було виділено 20,9 мільйона гривень.
«Наша область першою в країні виділила кошти на реальну роботу із зменшення викидів промислових підприємств. Почавши з Ладижинської ТЕС, ми побачили, що місцева влада і бізнес можуть діяти спільно заради покращення екології в регіоні. Турбота про комфортне життя людей в області і стабільна робота підприємств, які поповнюють місцеві бюджети, для нас в пріоритеті», – зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.
Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук повідомив, що компанія планомірно працює над модернізацією генеруючих потужностей. Ключова стратегія – підвищувати ефективність ТЕС і одночасно знижувати вплив на навколишнє середовище, як того вимагає Національний план щодо зменшення викидів. У планах компанії виконання другого етапу реконструкції електрофільтрів на станції у 2019 році. Повна реалізація проекту дасть можливість довести викиди до європейських норм, що позитивно позначиться на екологічній обстановці в місті і загалом в області.