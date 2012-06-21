Минулої п’ятниці національна збірна України з футболу в Загребі поступилася команді Хорватії (0: 1) і опустилася на третє місце у турнірній таблиці відбірної групи чемпіонату світу 2018 року.
Результат матчу закономірний, тому що суперник був об’єктивно сильнішим — вважають більшість футбольних експертів, які відзначають високу індивідуальну майстерність хорватської команди, зібраної з гравців європейських топ-клубів. «Грали команди різних вагових категорій: у нас в основі — дев’ять чоловік з чемпіонату України і два легіонери майже без ігрової практики. Водночас завдяки гарній організації й самовіддачі ми не розвалилися, не «попливли», поступилися, однак дуже гідно», — зазначив зокрема відомий фахівець Олександр Іщенко.
Щодо перспектив української команди, то на думку експерта, визначальним для нас стане найближчий матч з фінами на їхньому полі 11 червня. І звісно, будь-яка втрата очок поставить хрест на наших сподіваннях кваліфікуватися на світову першість.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко також проаналізував матч з командою Хорватії: «Результат негативний, та з точки зору гри, яку показала команда, у нас є підстави з оптимізмом дивитися вперед. Збірна Хорватії отримала певну перевагу, однак у нашій групі ще нічого не вирішено, й ми боротимемося за вихід на чемпіонат світу».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»