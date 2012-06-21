Івано-Франківська обласна рада своїм рішенням створила нове комунальне підприємство — «Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича». Підприємство покликане удосконалити систему ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку, що є об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення. Парк на прикарпатській ділянці річки Дністер створили рішенням облради ще у 1993 році, щоб зберегти унікальний природний дністровський комплекс, який має особливу природоохоронну, оздоровчу, рекреаційну, наукову, історико-культурну та естетичну цінність. Координуватиме та контролюватиме роботу комунального підприємства екологічного напряму наглядова рада з числа місцевих депутатів під головуванням заступника Івано-Франківської обласної ради Сергія Басараба.
— Маємо за мету підтримувати загальний екологічний баланс однієї з найбільших і найчистіших річок Європи, її біотичне, ландшафтне різноманіття, а також створення умов для організованого туризму та відпочинку, — зазначає Сергій Басараб.
Окрім усього, увічнено ім’я Сергія Дідича з села Стрільче Городенківського району — Героя Небесної Сотні, активного учасника Революції гідності, який загинув на Майдані у лютому 2014 року. За життя Сергій присвятив себе розвиткові туризму на рідному Прикарпатті. Створив громадську туристичну організацію «Золоте Руно», був душею туристичного товариства «Прикарпаття». Першим почав розробляти туристичні маршрути сплавів Дністром, який бачив масштабним осередком туристичного розвитку Івано-Франківщини.