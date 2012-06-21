У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку пам’яті Героя Небесної Сотні Валерія Брезденюка «З вірою у перемогу». Портрет Валерія, запалена свічка, прапор України. Поряд портрети інших вінничан, які загинули на Майдані: Максима Шимка та Леоніда Полянського.
Валерій Брезденюк народився 1963 року в Жмеринці, був художником, підприємцем. Загинув 18 лютого під час розстрілів на Майдані. В експозиції представлено його картини, ескізи, особисті речі, світлини різних періодів життя, зокрема Революції гідності. Учасникам заходу, серед яких було багато молоді, демонстрували документальний фільм про життєвий і творчий шлях Валерія Брезденюка.
«Наша родина майже шість років виношувала ідею організації такої експозиції. Настав час нагадати суспільству про події Революції гідності, Майдан, європейський вибір України і кожного з нас. Відновити у пам’яті імена учасників тих подій, зберегти історичну пам’ять та їхні добрі імена для наступних поколінь», — сказала його дружина Ірина Брезденюк.
Валерій працював у рідкісній нині техніці ебру — малюнки на воді. Загалом створив понад пів тисячі різних картин. Любив малювати квіти, портрети. Уміння демонстрував на телебаченні у програмі «Україна має таланти». Він мріяв відкрити школу, в якій навчати мистецтва малювати картини на воді. Перший крок до здійснення мрії зроблено: у межах відкриття експозиції відбувся майстер-клас з написання картин у техніці ебру.
Як розповіла донька Валерія Юлія, батько любив дарувати емоції, робити сюрпризи, поспішав радіти життю, пробував себе в різних жанрах. Сприймав виклики і справлявся з ними.
Добру пам’ять про себе він залишив серед земляків. На сайті Жмеринської райдержадміністрації зазначено, що Валерія Брезденюка у місті знали як щиру шляхетну людину, вірного друга, готового завжди підставити плече, талановитого художника-новатора, успішного підприємця. У 2013—2014 роках він був одним з перших, хто свідомо став на захист прав і свобод громадян, активно обстоюючи ідеали демократії та європейського майбутнього України. На Майдані 18 лютого 2014 року снайперська куля обірвала його життя.
2015-го Валерієві Брезденюку присвоєно звання Героя України (посмертно). У Жмеринці на адміністративній будівлі на вулиці Валерія Брезденюка 18 лютого 2019 року було відкрито меморіальну дошку Героєві.