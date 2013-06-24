Віцепрем’єр-­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр транспорту Латвійської Республіки Каспарс Брішкенс підписали Меморандум про співробітництво у сфері цифровізації, зокрема щодо відновлення та розвитку телекомінфраструктури України.

«Україна потребує більше інновацій, щоб залишатися стійкою під час війни і встигати за світовими трендами зокрема щодо впровадження технології 5G. Спільно працюватимемо над відновленням широкосмугової інфраструктури, підтримкою українських мобільних операторів та прискоренням запуску 5G в Україні. Латвійська експертиза щодо регуляцій ЄС та досвід розбудови першої публічної мережі 5G в Європі дуже цінні для нашої країни», — зазначивКМихайло Федоров.

Латвія однією з перших в Європі запустила загальнодоступний 5G. Саме тому обмін досвідом з передовою країною в галузі телекому дасть змогу поліпшити мережі мобільного зв’язку, модернізувати інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету та пришвидшити запуск 5G в Україні.

Загалом меморандум передбачає 10 напрямів співпраці. Серед них підтримка відновлення інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету; підтримка мобільних операторів; сприяння інтеграції в ЄС у сфері електронних комунікацій та участі України у програмах і проєктах міжнародної технічної допомоги, зокрема в Connecting Europe Facility (CEF); сприяння поліпшенню мережі та підвищенню якості мобільного зв’язку в Україні зокрема завдяки запуску 5G; поліпшення доступу до інтернету на залізничних та автомобільних шляхах України на основі досвіду Латвії з Rail Baltica.

«Цифрова інфраструктура та інновації — важлива частина нашого прагнення підвищити міжнародну конкурентоспроможність. Співпраця з Україною та вивчення її досвіду може допомогти нам не лише досягти цілей, а й зробити значний внесок у залучення України до європейської цифрової екосистеми», — сказав міністр Каспарс Брішкенс.