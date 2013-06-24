АТ «Укрзалізниця» та Visa у рамках партнерства домовилися про безкоштовне перебування у Business & Family Lounge від Укрзалізниці для всіх пасажирів з картками Visa Infinite від понад 20 провідних українських банків. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Безоплатний доступ до оновленої ексклюзивної зони відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі столиці надаватиметься за пред’явлення платіжної картки Visa та залізничного квитка не частіше 1 разу на добу і не частіше 4 разів на тиждень, при цьому кількість візитів на рік додатково не лімітується. Тривалість безкоштовного перебування у лаунжі – 1 година. Акція застосовується тільки для власників карток і не поширюється на членів родин. Щоб отримати доступ, обсяг транзакцій по картці пасажира за останні 35 днів (без урахування останніх 5 днів) має бути від 20 000 грн.

Нагадаємо, що цілодобовий лаунж розташований на першому поверсі будівлі вокзалу та має окремий вхід з Вокзальної площі зі східної сторони (ліворуч від центрального входу до вокзалу).

Простір був переоблаштований для зручності пасажирів, які подорожують по роботі або просто потребують зручного місця для очікування рейсу з можливістю підключення до швидкісного інтернету, підзарядки гаджетів та з якісною кавою від Idealist. У розпорядженні гостей лаунжу є коворкінг-зона та переговорна кімната, що доступна для бронювання за окрему плату.

Крім цього, лаунж спеціально адаптовано для пасажирів з дітьми: пасажирам доступна велика дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею, вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню від Do&Co Kyiv.

Простір адаптований для перебування людей з інвалідністю та маломобільних і має інклюзивну вбиральню. Користування мережею Wi-Fi зі швидкісним інтернетом є безкоштовним для відвідувачів лаунжу.

Business & Family Lounge вирізняється виставковим простором з картинами сучасних митців, що облаштована за сприяння Visa під кураторством Павла Гудімова.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge — 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень. До вартості перебування включено каву або чай, а також сніданковий бокс від DO&CO Kyiv або сендвіч та міні-десерт на вибір.