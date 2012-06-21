«180 птахів, що зимують на теплих озерах села Чортория, тепер у безпеці, вони клінічно здорові», — запевнив на брифінгу начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.
Святкування Нового року зіпсувала буковинцям неприємна звістка — у Чорториї гинуть лебеді. Санепідеміологи на підставі лабораторних досліджень з’ясували причину — пташинний грип.
Услід за дикими лебедями, що вже здавна перебувають тут зиму, почали гинути свійські кури. Щоб локалізувати та ліквідувати збудник високопатогенного захворювання птахів у селі ветеринарні лікарі провели дезінфекцію приміщень та дворів приватних домогосподарств.
Дотримання ветеринарно-санітарних вимог, проведені заходи дали позитивний результат: спалах інфекції приборкано.