Британські принци Вільям і Гаррі вирішили вшанувати свою загиблу 20 років тому матір — принцесу Діану, замовивши її статую в повний зріст.
Скульптуру передбачається поставити на відкритій для відвідання території Кенсингтонського палацу, де принцеса Уельська провела чимало часу, повідомляє Російська служба ВВС.
«Настав час визнати її позитивний вплив. Наша мати вразила стільки душ... Ми сподіваємося, що статуя допоможе всім відвідувачам Кенсингтонського палацу замислитися про її життя і спадщину», — йдеться в заяві синів Діани.
Наразі скульптора ще не обрано, проте представник королівської сім'ї запевнив громадськість, що робота над статуєю розпочнеться найближчим часом.
Відомо, що королева Єлизавета II підтримує бажання своїх онуків ушанувати пам'ять Діани.
Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза у 1981 році, проте їхній шлюб вирізнявся крайньою нестабільністю, і в 1996 році подружжя остаточно розійшлося.
Діана загинула у 36-річному віці, коли їхала разом зі своїм другом Доді аль-Файєдом з паризького готелю Ritz. Мерседес, в якому знаходилася пара, на величезній швидкості врізався в опору мосту.