Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Про це йдеться у їхній спільній заяві з нагоди сьомих роковин окупації Криму, розміщеній на сайті британського уряду.

«Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов’язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Ми підтримуємо ініціативу України зі створення «Кримської платформи» для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму», — цитує Укрінформ текст документа.

Головні дипломати країн «Великої сімки» рішуче виступають проти продовження Росією дестабілізації України, особливо проти російських дій в окремих районах Донецької та Луганської областей, нехтуючи зобов’язаннями, взятими за мінськими угодами.

«Повна імплементація мінських угод — це шлях до досягнення миру. Росія — сторона конфлікту на сході України, а не посередник» — чітко констатовано в заяві.