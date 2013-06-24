Легендарна марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», яку презентувала Укрпошта 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду серед 35 країн-учасниць міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або, як його ще називають самі організатори, «філателістичний Оскар».

Таку високу відзнаку Укрпошта отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці «Русскій воєнний корабль, іді…!» зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Міжнародна філателістична премія «Азіаго» цього року відзначила 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарі, урядовці. Урочиста церемонія та вручення нагород пройшла 23 липня на муніципальній площі Азіаго, провінція Віченца. Нагороду для Укрпошти отримав Генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.