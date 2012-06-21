Заслужений ансамбль танцю України «Полісянка» з Рівного днями відзначив 60-річчя. Урочистості з цієї нагоди відбулися на рідній колективу сцені міського будинку культури: приємні сюрпризи від випускників та ветеранів, пройняті щирістю пісні і, звісно, улюблені кількома поколіннями рівнян хореографічні композиції. І вітання, вітання. Ось-ось чотири десятиліття, як відомий на весь світ колектив очолює витончений майстер хореографії народний артист України Віктор Марущак. Скільки країн він об’їздив з іменитим колективом, не порахувати.
«Полісянка» — бренд нашого міста», — справедливо зазначив Рівненський міський голова Володимир Хомко. Це бренд улюблений і колоритний. Його логічне продовження (чи то пак початок) — танцювальний колектив «Полісяночка», куди приводять майбутніх танцюристів нові покоління. Тож Рівне — місто хореографії. А хореографу Вікторові Марущаку у 2019—2020 роках цілком заслужено надано державну стипендію для видатних діячів культури.
На завершення справді родинної зустрічі «Полісянка» подарувала глядачам вибуховий гопак, який щоразу викликає неймовірне захоплення, хоч би скільки разів його виконували.