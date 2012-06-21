Компанія Lego запускає безпечну соціальну мережу для дітей віком до 13 років на новому додатку, що має назву Lego Life. По суті, це розрахований на дітей Instagram, в основі якого герої Lego.
Додаток дозволяє дітям публікувати фото своїх робіт і коментувати роботи інших користувачів, однак там існують суворі обмеження того, що можна писати.
Текстові коментарі не дозволені, але користувачі можуть скористатися набором заготовлених відповідей, емодзі і стікерами з Lego.
Хоча призначається мережа для дітей, які мають попросити батьків створити їм профіль, дорослі також можуть записатися в мережу.
Для того щоби діти були в безпеці, в них не братимуть жодної персональної інформації або їхніх фото, а сам додаток не має механізму відстежування.
Натомість, аватарками слугують мініатюрні фігурки лего, а назви акаунтів — випадковий набір слів.
Компанія каже, що додаток інтенсивно модерується автоматизованими фільтрами і співробітниками Lego.
Додаток пропонуватиме користувачам завдання зі збору конструкцій для заохочення творчого мислення.
Всі рекламні оголошення в цій мережі стосуються лише продукції Lego.
Компанія сподівається, що додаток у майбутньому стане центральним осередком для всіх послуг Lego включно з іграми та інструкціями.