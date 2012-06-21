У I кварталі цього року Україна збільшила експорт продукції легкої промисловості на 10,1% порівняно з торішнім аналогічним періодом — до 251,4 мільйона доларів.
Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі, частка легпрому в українському експорті становить 2,4%. Найбільше наша країна експортує текстиль і текстильні вироби — 68,2% (171,5 мільйона доларів), взуття, головні убори, парасольки, хутряну сировину, шкури і вироби зі шкіри — 31,8% (80 мільйонів доларів). Майже 83,8% всієї продукції спрямовують до країн Європейського Союзу.
«Українська легка промисловість третя за значенням серед найперспективніших секторів креативної індустрії. Такі висновки міжнародних експертів зафіксовано в дорожній карті стратегічного розвитку експорту. А ще це модна гарна продукція, яка набуває популярності у світі. З високою доданою вартістю і неймовірним потенціалом на внутрішньому і зовнішніх ринках», — цитує УНІАН слова першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.