Український космонавт, генерал-майор Збройних Сил України Леонід Каденюк написав книгу «Місія – космос». Її презентація відбулася в Києві.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
У книзі представлені документи, фотографії та спогади Каденюка про політ 1997 року складі екіпажу космічного корабля «Коламбія».
Книга складається з чотирьох розділів, де окрему увагу приділено етапу підготовки і безпосередньо польоту.
«Побувавши в космосі, я набрав багато нової, цікавої, важливої інформації і вирішив висловити це на папері», – розповів український космонавт.
Він також зізнався, що відмовлявся від пропозицій журналістів та письменників написати з його слів книгу. Каденюк підтвердив, що книга «Місія – космос» була написана ним особисто.
Додамо, що книга надрукована в кількості 1200 примірників. Більшість тиражу буде передана в сільські бібліотеки.