Перший Президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Росія не зможе розвинути незаконно окупований Крим, і навіть перетворення півострова на військову базу є вкрай складним для окупантів через нестачу води.

Як передає Укрінформ, таку думку Кравчук висловив у інтерв’ю виданню «LB.ua».

Він зазначив, що Путін глибоко не аналізує наслідків незаконної окупації півострова. Головним для нього було забрати Крим в України, хоча у 1954 році Москва змусила тодішню УРСР включити його до свого складу, бо переселені жителі не знали, що робити з тією землею, у них не було продовольства та прісної води.

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«Я на власні очі бачив, які страхіття творилися у Криму, як жили люди: вони виходили опухлі від голоду, москіти їх заїдали. Людей туди переселили. І Хрущов дійсно просив Кириченка забрати Крим до складу УРСР. Ну, не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться в діамант відпочинку, краси, або, як росіяни нині роблять – на військову базу», - сказав Кравчук.

Водночас він зауважив, що і цю базу потрібно утримувати, однак без води це неможливо.

"А води там немає», - констатував перший Президент України.

Як повідомлялося, з початком окупації півострова Росією у квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито. Офіційна позиція України: вода з материкової частини країни буде постачатися лише після деокупації півострова.

За заявою експертів, Росія не здатна самостійно забезпечити водою Крим, це дуже дорого навіть для неї, Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму залишається критичною. Тому "влада" півострова має намір витратити 70 млн руб. на пошук прісної води в Азовському морі. Експерти зазначають, що ідея видобутку прісної води під Азовським морем для забезпечення нею півострова — безпідставна з низки причин.