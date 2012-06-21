Голос амурського леопарда вперше записали на камеру
У Росії вперше в історії зафіксували голос найрідкіснішої в світі великої кішки – амурського леопарда.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Нині популяція амурських леопардів критично знижується. У природі їх залишилося менше 100 особин. Мешкають вони у Національному парку «Леопард Ленд», що охоплює майже 300 тисяч гектарів, і є домом для єдиної у світі дикої популяції цих рідкісних тварин.
Нині у заповіднику є понад 300 камер-пасток, але донедавна вони не були оснащені звукозаписними засобами.
«Ми вперше змогли записати цей звук», – сказав Віктор Сторожук, науковий співробітник наукового відділу «Леопард Ленд». «Тепер кожен може дізнатися більше про рідкісних великих кішок».
ДОВІДКА «УК»
Амурський леопард. Завдяки успішним правоохоронним заходам, які знешкодили дії браконьєрів та ефективній стратегії з охорони природи взимку, кількість амурських леопардів за 10 років зросла більш ніж у двічі – з 30 до 70 тварин.
Амурський тигр: боягуз чи філософ?
Рідкісні кадри зняли вчені на Дальньому Сході: амурський тигр та самка леопарда претендували на одну і ту ж схованку, але тигр відмовився «воювати» із самицею леопарда за нору у скелястій печері.
У ролику видно як тигр кілька секунд зосереджено обмірковує свої дії. Гіпнотичний погляд, міміка володаря, інтенсивне серцебиття і дихання. І хто він тепер амурський тигр: боягуз чи філософ?
Експерти запевняють, що цей епізод зняли з різницею у кілька днів і в природі сутички між цими двома великими дикими кішками просто неможливий.