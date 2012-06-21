Погодьтеся, мало яка дитина зрозуміє, що таке свідоме сприйняття й критичний аналіз інформації, вміння відокремлювати реальність від її віртуальної симуляції (ці терміни — часткова характеристика поняття медійної грамотності). Але до навчання інформаційної грамотності у розвинених країнах долучено всіх: від дошкільнят (їх з наймолодшого віку навчають сприймати інформацію за принципом «довіряй, але перевіряй», зокрема контент з телеекрана, інтернету) до людей поважного віку. Адже відповідальна держава зацікавлена, щоб у світі, яким керує інформація, людина вміла оцінювати її, знала, яким джерелам можна довіряти, що таке фейкові новини і як захиститися від маніпуляцій. Ці знання стали дуже вагомими з огляду й на сучасні безпекові світові реалії.