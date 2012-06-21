Ексклюзивний художній немаркований конверт і власну марку із зображенням Лесі Українки випустила Укрпошта до 150-річчя із дня народження видатної поетеси й громадської діячки. На конверті зображено найвідоміші рядки з віршів поетеси. Тираж конверта –– 50 тисяч примірників, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
«Портрет Лесі Українки зроблено в патріотичних блакитно-жовтих кольорах та сучасній техніці постеризації, що нагадує попарт і роботи Енді Воргола. Автор малюнка поєднав традиційні патріотичні мотиви та сучасне мистецтво», –– зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Одночасно з випуском конверта 25 лютого в місцях, де народилася й жила поетеса, відбудуться спеціальні погашення: у Новограді-Волинському на Житомирщині, селі Колодяжне Волинської області, місті Гадячі на Полтавщині та Києві. Для цього виготовлено чотири поштові штемпелі, два з яких прикрашено написом «Леся з нами :)», а на двох інших розміщено цитату з «Лісової пісні»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!»