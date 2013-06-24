Американська мережа продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно залишає російський ринок після 29 років роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на джерела.

За їх словами, компанія вже припинила постачання нових товарів і зараз шукає покупців на свій роздрібний бізнес у росії. Серед потенційних покупців російських магазинів Levi's джерела називають турецьку компанію Fiba Holding A.S, яка розвиває точки Gap, Marks & Spencer та Banana Republic у росії.

Головний офіс Levi's заявив про те, що через війну в Україні призупиняє комерційну діяльність та будь-які інвестиції в росії ще у березні.

Перший магазин Levi's відкрився у росії 1993 року. За даними "Коммерсанта", зараз у компанії близько 90 торгових точок у країні, частина з яких працюють по франшизі.

За даними Єльської школи менеджменту на середину травня, з початку повномасштабної війни в Україні про звільнення з росії або обмеження діяльності в країні оголосили близько 1000 іноземних компаній.