За оцінками автоекспертів, Lexus та Porsche – бренди, які цьогоріч показали найвищий рівень надійності після трьох років експлуатації.
Якщо ж говорити про конкретні моделі, то у числі найнадійніших у світі фігурують Chevrolet Aveo, Hyundai ix20, Mazda 2 і Honda Jazz.
Серед кросоверів машинами, які щонайрідше ламаються, визнані Renault Duster, Mitsubishi ASX і Opel Mokka.
Якщо вас цікавить авто класу "люкс" – зверніть увагу на Audi А4, Audi А5, Mercedes C-класа і Volvo S60, повідомляє Forumdaily.
Найнижчий показник несправностей за рік – 110 на 100 автомобілів – показали згадані трирічні Lexus і Porsche, найвищий – 298 на 100 авто – продемонстрував Fiat.
Відзначимо, що найчастіше у автомобілів виникали проблеми з електронікою та цифровими технологіями, а саме – з аудіосистемою, комунікацією та навігацією.
Варто зазначити, що багато залежить від умов експлуатації авто – погані дороги можуть швидко вивести з ладу навіть найнадійнішу машину.
ТОП-10 найнадійніших автовиробників
1-2. Lexus
1-2. Porsche
3. Toyota
4. Buick
5. Mercedes-Benz
6. Hyundai
7. BMW
8. Chevrolet
9. Honda
10. Jaguar