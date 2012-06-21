За оцінками автоекспертів, Lexus та Porsche – бренди, які цьогоріч показали найвищий рівень надійності після трьох років експлуатації.

Якщо ж говорити про конкретні моделі, то у числі найнадійніших у світі фігурують Chevrolet Aveo, Hyundai ix20, Mazda 2 і Honda Jazz.

Серед кросоверів машинами, які щонайрідше ламаються, визнані Renault Duster, Mitsubishi ASX і Opel Mokka.

Якщо вас цікавить авто класу "люкс" – зверніть увагу на Audi А4, Audi А5, Mercedes C-класа і Volvo S60, повідомляє Forumdaily.

Найнижчий показник несправностей за рік – 110 на 100 автомобілів – показали згадані трирічні Lexus і Porsche, найвищий – 298 на 100 авто – продемонстрував Fiat.

Відзначимо, що найчастіше у автомобілів виникали проблеми з електронікою та цифровими технологіями, а саме – з аудіосистемою, комунікацією та навігацією.

Варто зазначити, що багато залежить від умов експлуатації авто – погані дороги можуть швидко вивести з ладу навіть найнадійнішу машину.

ТОП-10 найнадійніших автовиробників

1-2. Lexus

1-2. Porsche

3. Toyota

4. Buick

5. Mercedes-Benz

6. Hyundai

7. BMW

8. Chevrolet

9. Honda

10. Jaguar