Про це під час засідання уряду повідомив керівник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Олександр Животовський, повідомляє Еспресо.TV.
Він зазначив, що на цей рік заплановано два тендери на діапазони 2600 МГц і 1800МГц . За його словами, в діапазоні 2600 МГц існуючий користувач звільняє частоти, не претендує на участь у конкурсі. Тому всі частоти виставляються на відкритий конкурс без будь-яких обмежень.
"Проведення тендеру ми плануємо оголосити у 4-му кварталі 2017 року. Початкова вартість ліцензій становитиме близько 4 мільярдів", - наголосив Животовський.