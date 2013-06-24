Державна інспекція ядерного регулювання України продовжила ліцензію на експлуатацію енергоблоку №1 Південноукраїнської АЕС до 2 грудня 2033 року. У присутності міністра енергетики України Германа Галущенка відповідні дозвільні документи виконувач обов’язків голови ДІЯРУ Олег Коріков передав президентові НАЕК «Енергоатом» Петрові Котіну.

Герман Галущенко подякував колективу станції та регуляторові за успішну та оперативно виконану роботу: «Це не перше рішення продовжити експлуатацію енергоблоку, але є особливість сьогодення. Продовження відбувалося без тривалої зупинки блоку, що дало змогу виробити додаткову електроенергію для енергосистеми. Я радий, що ми оптимізуємо всі процеси. Це важливо з погляду енергетичної безпеки держави».

Він додав, що після завершення наступних десяти років експлуатації енергоблок №1 Південноукраїнської АЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працює 50 років, повідомляє Міністерство енергетики.

Олег Коріков підкреслив, що це рішення — підсумок ретельної і планомірної роботи колективу експлуатуючої організації — Енергоатому та Південноукраїнської АЕС, Міністерства енергетики, колективу Держатомрегулювання й експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.