У Маріуполі ударними темпами триває підготовка до відкриття ковзанки просто неба. Такий своєрідний подарунок землякам до Нового року та Різдва готує металургійний комбінат імені Ілліча в межах святкування 120-річчя підприємства, запланованого на лютий наступного року. Льодовий атракціон на 800 квадратних метрів працюватиме впродовж наступних трьох місяців навіть за умов імовірних перепадів зимової температури. Адже сучасне обладнання гарантуватиме якісне ковзання навіть за температури повітря 12—15 градусів тепла. За попередніми підрахунками, під час кожного сеансу 45 хвилин тут одночасно зможуть кататися 250 осіб. Таке задоволення всім охочим пропонують безкоштовно.
«Це подарунок від нашого підприємства, а подарунок не продається: і вхід, і прокат ковзанів будуть стовідсотково безкоштовними», — публічно підтвердив генеральний директор металургійного комбінату імені Ілліча Юрій Зінченко. Свого часу в Маріуполі працював критий льодовий комплекс «Айсберг», який, на жаль, перестав існувати два роки тому.
Тож можна зрозуміти нетерпіння жителів і гостей приморського міста, з яким вони очікують 28 грудня, коли відкриття безкоштовної ковзанки від металургів дасть їм змогу урізноманітнити дозвілля і під час зимових свят, і в будні.