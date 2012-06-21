Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк на засіданні погоджувальної ради парламенту України 19 червня оголосив голодування «на підтримку львів’ян».
Причиною цього, за його словами, є «свавілля центральної влади в Україні в 21-у столітті», яка не вирішує проблему сміття у Львові.
«Протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів’ян, … і вимагаючи припинення цього знущання і брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення... Я оголошую голодування», – сказав Березюк.
19 червня у Львові міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на екстреному засіданні вдруге звернулася до керівників держави з проханням визнати Львів зоною екологічної надзвичайної ситуації. Перше таке звернення було 12 червня, і, за словами, міського голови Львова Андрія Садового, голови «Самопомочі», залишилося без відповіді.
За даними міської ради, на сьогодні сміття у Львові не вивезене з понад 400 майданчиків, з яких відходи не вивозять понад місяць, це 33% від загальної кількості, понад 8500 тонн побутових відходів.
14 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував міського голову Львова Андрія Садового через невирішену проблему з вивезенням твердих побутових відходів.
Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа, внаслідок зсуву загинули троє рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли. Відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів, і з різних місць України надходять повідомлення про перехоплення вантажівок зі сміттям зі Львова, яке намагаються незаконно скинути в інших українських регіонах.