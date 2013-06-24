14 університетів представляють Україну в ювілейному виданні рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2024.

20-те ювілейне видання World University Rankings 2024 містить 1904 університети зі 108 країн і регіонів світу. Україну в ньому представляють 14 закладів вищої освіти.

Перше місце в національній таблиці світового рейтингу посідає Сумський державний університет. Він єдиний серед українських ЗВО входить до 500 найкращих університетів світу.

У трійці лідерів серед українських ЗВО також НУ «Львівська політехніка» (на позиції 601—800 світового рейтингу) та Харківський національний університет радіоелектроніки (на позиції 1001—1200 світового рейтингу).

Оновлена методика рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2024 оцінює діяльність кожного закладу за 18 показниками ефективності, згрупованими у п’ять категорій. СумДУ порівняно з торішнім рейтингом поліпшив свої позиції за індикаторами освітньої діяльності, дослідницького середовища та міжнародної відкритості.

Для формування цьогорічного рейтингу проаналізовано понад 134 мільйони цитувань у 16,5 мільйона наукових публікацій. Він містить відповіді на опитування 68 402 науковців з усього світу. Загалом зібрано 411 789 анкет інформації з понад 2673 установ.

Оновлений рейтинг університетів можна переглянути за посиланням: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking